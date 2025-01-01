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Bakan Yerlikaya'dan yeni yıl telsiz mesajı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl nedeniyle emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine telsiz mesajı iletti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 08:31, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 08:33
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Bakan Yerlikaya'dan yeni yıl telsiz mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kolluk güçlerinin yeni yılını telsiz mesajı ile kutladı. Bakan Yerlikaya emniyet ekipleri için telsiz mesajında, "Emniyet teşkilatımızın kıymetli Mensupları, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlarımız. Sizler, vatan toprağının her karışında can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz. Göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışı, fedakarlık ve gayretli çalışmalarınız nedeniyle her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, heyecan ve ümitle karşıladığımız 2025 yılının; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa; barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sizlere; aileniz, meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ülkemizin ve vatandaşımızın huzur ve esenliği için bu gece görev başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın jandarma telsizinden yayınlanan mesajda ise "Jandarma teşkilatımızın kıymetli mensupları, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlarımız. Sizler, vatan toprağının her karışında can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz. Göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışı, fedakarlık ve gayretli çalışmalarınız nedeniyle her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, heyecan ve ümitle karşıladığımız 2025 yılının; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa; barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sizlere; aileniz, meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ülkemizin ve vatandaşımızın huzur ve esenliği için bu gece görev başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ayrıca sahil güvenlik ekiplerinin de yeni yılını kutladı. Bakan Yerlikaya'nın yeni yıl mesajında, "Sahil güvenlik teşkilatımızın kıymetli mensupları, ülkemizin ve aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan kahramanlarımız. Sizler, mavi vatanda can ve mal emniyetinin teminatı, suça ve suçluya asla geçit vermeyen yiğitlerimizsiniz. Göstermiş olduğunuz üstün vazife anlayışı, fedakarlık ve gayretli çalışmalarınız nedeniyle her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, heyecan ve ümitle karşıladığımız 2025 yılının; ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa; barış, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyorum. Sizlere; aileniz, meslektaşlarınız ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ülkemizin ve vatandaşımızın huzur ve esenliği için bu gece görev başındaki bütün arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler ve kolaylıklar diliyorum" denildi. (DHA)

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