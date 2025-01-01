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Yeni yılın ilk bebeğinin adı 'Cemile' oldu

Aksaray'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Cemile" ismi verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 09:00, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:01
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Kentte yılının ilk bebeği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde doğdu.

Anne Selda Candan'ın kız bebekleri saat 00:01'de dünyaya gözlerini açarken bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anneyi hastanede ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tüm anne ve babaların yeni yılını kutladı.

Anne ve babaların, toplum ve devlet için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kumbuzoğlu, "Evlatların iyilikleri, güzellikleri ve başarıları tamamen anne ve babanın özverisine bağlı. Sağlıklı bir devlet, başarılı bir devlet geleceği ancak kaliteli, yetişkin ve özverili anne babalar sayesinde olacak." dedi.

Konuşmasının ardından Kumbuzoğlu, Cemile bebeğe çeyrek altın hediye etti, ailesine iyi temennilerinde bulundu.

Anne Candan ise gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Dört çocuğum var, beşincisi Cemile oldu. Bize çok büyük sürpriz oldu. Tesadüfen kontrole geldiğimizde doğuma aldılar. Çok şükür sağlıkla kucağıma almak nasip oldu." diye konuştu.

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