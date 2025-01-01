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Spor camiasından yeni yıl mesajları

TÜRK spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl mesajları yayımladı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 09:52, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 09:53
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Spor camiasından yeni yıl mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve kulüplerden yapılan paylaşımlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"2025'in herkese sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle! Mutlu yıllar."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLU

"Herkesin yeni yılını kutluyorum! 2025'in sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor; sevdiklerinizle birlikte sporla dolu, keyifli bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"2024 yılında hep birlikte tarih yazdık, sahada ve tribünde birlikte kocaman bir aile olduk. Şimdi gözlerimiz daha büyük hedeflerde: 2025 bizim yılımız olacak. Filede aynı tutku, aynı azim ve aynı kararlılıkla buluşmak dileğiyle. Mutlu yıllar."

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

"Türkiye Güreş Federasyonu olarak, yeni yılın dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. Spora olan ortak tutkumuzun 2025 yılında da güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz."

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU

"Yeni yılda sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle."

GALATASARAY

"Galatasaray'ın adına yakışır başarılarla geçen bir senenin ardından büyük hedefler ve hayallerimizle birlikte 2025'e merhaba diyoruz. Dünyada ve ülkemizde barışın ve sevginin egemen olduğu, sağlıklı ve mutluluk dolu yeni bir yıl diliyoruz."

FENERBAHÇE

"Mutlu yıllar. 2025 yılının ülkemize ve büyük Fenerbahçe ailemize sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder; savaşların son bulduğu, adaletin ve özgürlüğün hüküm sürdüğü bir dünya dileriz. Yeni yılımız kutlu olsun."

BEŞİKTAŞ

"Hoş geldin 2025! Mutlu yıllar büyük Beşiktaş ailesi."

TRABZONSPOR

"2025'in ülkemiz ve camiamız için sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun."

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