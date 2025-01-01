Babasından haber alamadı: İş yerine gidince gerçeği öğrendi
Samsun'un Bafra ilçesinde sebze halinde kabzımallık yapan bir şahsa yakınları ulaşamayınca, oğlu iş yerine gitti. İş yerine adım atan evlat, babasının kendisini astığını gördü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 10:12, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:02
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Sebze Hali'nde meydana gelen olayda, babasına telefonla ulaşamayan Y. B., 23.30 sıralarında sebze halindeki iş yerine gitti. Y.B., kabzımallık yapan babası A.B.'yi (58) iş yerinin merdivenlerinde asılı halde buldu.
Y.B., amcası ve 112 ihbar hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ipten alınan A.B., Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen A.B. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.