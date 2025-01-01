Elektrik piyasasında hizmet bedelleri güncellendi

Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçiyor
Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçiyor
Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor
Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor
Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak
Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor
2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor
Yeni yılda bizi ne bekliyor? İşte kalem kalem 2025 zamları
Yeni yılda bizi ne bekliyor? İşte kalem kalem 2025 zamları
Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu
Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu
Yatırım olarak en fazla cumhuriyet altını kazandırdı
Yatırım olarak en fazla cumhuriyet altını kazandırdı
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yurt dışına çıkışta 'pul' dönemi sona eriyor
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Yılbaşında İstanbul ve Ankara'da bu yollar kapalı olacak
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Plastik poşet fiyatı zamlanıyor
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Bahçeli'den İmralı-DEM teması hakkında ilk mesaj
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
Erdoğan: Vatandaşımızın refah kaybını telafi edeceğiz
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
ÖTV muafiyetli araç alımına 5+5 formülü
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Eski bakan Nahit Menteşe hayatını kaybetti
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Ekmeğe zam geliyor! Kaç lira olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '2024 yılı özeti' paylaşımı
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
TRT dizisiyle gündem olmuştu: Peki Gassal maaşları ne kadar?
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Niğde skandalının ardından Aile Bakanı'ndan bakanlık personeline uyarı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Elektrik piyasasında hizmet bedelleri güncellendi

Elektrik sektöründe 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak alçak ve orta gerilim bağlantı bedelleri, güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin proje onay ve kabul bedelleri ve teknik kalite ölçüm hizmet bedelleri belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 10:22, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 10:20
Yazdır
Elektrik piyasasında hizmet bedelleri güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan düzenlemeye göre bağlantı hattında havai ve yer altı kabloları kullanılması durumunda birim bedel hesaplanırken havai ve yer altı hatlarının her birinin uzunluğunun ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmasına karar verildi.

100 kilovat ve üzeri hatlar için bağlantı bedeli hesaplanırken 100 kilovata kadar olan metre fiyatına 957 lira 59 kuruş, 100 kilovat üzerindeki her kilovatın metre başı 3 lira 87 kuruş ile çarpılması ile bulunan bedelin ilave edilmesi kararlaştırıldı.

Alçak gerilim bağlantıda metre başına birim bedel 0-15,15-50, 50-100 ve 100 kilovat arası yer altı hatları ve havai hatlar için ayrı ayrı belirlendi.

Orta gerilim bağlantı bedeli ise yer altı hatlar için metre başına 2 bin 40 lira 53 kuruş, havai hatlar için 957 lira 32 kuruş olacak.

Öte yandan, EPDK lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketleri tarafından yapılacak proje onay ve kabul işlemleri bedellerini onayladı.

Teknik kalite ölçüm bedelleri ise alçak ve orta gerilim özellikleri dikkate alınarak "S" ve "A" sınıfı cihazlar için belirlendi. Buna göre, S sınıfı cihaz için teknik kalite ölçüm hizmet bedeli alçak gerilimde 482 lira 5 kuruş, orta gerilimde 1287 lira 4 kuruş, A sınıfı için alçak gerilimde söz konusu bedel 742 lira 4 kuruş, orta gerilim için 1980 lira 5 kuruş olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber