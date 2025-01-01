2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ekonomi yönetiminin 2025 yılı için toplam vergi geliri hedefi üzerinden yaptığı hesapla yeni yılda kişi başına düşünen yıllık vergi tutarını hesapladı.

Ozan Bingöl X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin 2025 yılı için toplam vergi geliri hedefinin 12 trilyon 651 milyon lira olduğunu anımsattı.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 nüfus tahmininin 86 milyon 26 bin kişi olduğunu aktaran Bingöl, kişi başına düşen yıllık verginin 147 bin 65 lira olduğunu yazdı.

OVP'de 2025 için dolar kuru 42 lira olarak hesaplanırken dolar bazında kişi başına düşen vergi ise 3 bin 501 dolar 56 cent olacak.