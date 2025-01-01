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Uraloğlu: 1 milyon emekli indirimli ulaştırmadan faydalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "2024 yılında 1 milyon 31 bin 269 emeklimiz ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 11:35, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 11:30
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Uraloğlu: 1 milyon emekli indirimli ulaştırmadan faydalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında 2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Emekliler Yılı' olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bakan Uraloğlu, emeklilerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik şekilde faydalanmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini kaydederek, "2024 yılında toplam 967 bin 337 emeklimiz seyahatlerinde indirimlerden faydalandı" dedi.

Ekonomik ve konforlu ulaşımın en temel ihtiyaçlardan olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, emekliler için 1 Nisan 2024'te yüksek hızlı, anahat ve bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını söyledi.

Uraloğlu, trenlerde 60-64 yaş arası yolculara yüzde 15, 65 yaş ve üstü yolculara yüzde 50 indirim uygulandığını belirterek, "Yaşa bakılmaksızın emekli vatandaşlarımıza yüzde 10 emekli indirimi kampanyası uygulayarak seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçladık. İndirimden bugüne kadar 301 bin 239 kişi yararlandı" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ayrıca uygulamadan bugüne kadar yüksek hızlı trenlerde 183 bin 907, bölgesel trenlerde 69 bin 905, ana hat trenlerinde ise 47 bin 427 kişinin yararlandığı bilgisini paylaştı.

Otobüslerde yüzde 20 indirim imkanı

Bakan Uraloğlu, otobüs ile şehirler arası seyahat eden emekliler için de bilet fiyatlarında yüzde 20 indirim imkanı tanıdıklarını kaydederek, "Düzenlememizin hayata geçtiği 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 666 bin 99 emeklimiz bu indirimlerden yararlandı" bilgisini paylaştı.

Kargo indiriminden 63 bin 931 emekli faydalandı

Emeklilere öncelik ve ayrıcalık tanıyan bir diğer çalışmayı PTT eliyle hayata geçirdiklerini aktaran Uraloğlu, "10 Haziran tarihinde emeklilerimizin kargo gönderiminden faydalanmaları için yüzde 20'lik bir indirim kampanyası başlatmıştık. Bugün itibariyle 63 bin 931 vatandaşımız 80 bin 616 adet kargo gönderiminde bulunarak kampanyadan faydalandı. Sosyal destek hizmetleri ile refah düzeyini artırıcı düzenlemelerimizle emeklilerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Her adımda onlara daha güzel bir yaşam sunmayı hedefliyoruz"

Bakan Uraloğlu, emekli vatandaşlara refah düzeyini artırıcı düzenlemelerle katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydederek "2024 yılında 1 milyon 31 bin 269 emeklimiz ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı. Emeklilerimizin yıllarca verdikleri emek, bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Biz de bu fedakarlıkların karşılığını onlara daha rahat bir yaşam sunarak ödemek istiyoruz. 2024 yılı, emeklilerimize verdiklerimizin sadece bir başlangıcıdır. Her adımda onlara daha güzel bir yaşam sunmayı hedefliyoruz" dedi.

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