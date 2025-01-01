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YÖKAK, BU İLANA MÜDAHİL OLMALI!

Yükseköğretim Kalite Kurulu, üniversitelerdeki kalite koordinatörlüklerinin adrese teslim akademik kadro ilanlarıyla suiistimal edilmesine dur demeli!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 11:41, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 12:52
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YÖKAK, BU İLANA MÜDAHİL OLMALI!

Bilindiği üzere, 2017 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen hüküm ile yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyonsüreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur.

Söz konusu Kurul yükseköğretim kurumların kalite süreçleriyle ilgili bütün işlemleri üniversitelerde kurulan Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde yürütmektedir.
Bundan dolayı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı da üniversitelere uygulamalı birim statüsünde öğretim görevlisi kadrosu tahsis ederek yükseköğretim kurumlarının kalite birimlerinin güçlenmesini amaçlamaktadır. Ama gelin görün ki bazı üniversitelerimiz bu birimleri ısmarlama kadroların merkezi haline getirmektedir.
Bir örnek üzerinden sorunu sizlerle paylaşalım. 30 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından Kalite Koordinatörlüğünde ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosunda "İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olup, bir prosese ilişkin risk değerlendirmesi konusunda çalışma yapmış olmak." şartı aranmıştır

Öncelikle şunu çok açık ifade etmek gerekirse; İş Sağlığı ve Güvenliği alanının Kalite Koordinatörlüğünde yürütülen işlerle ilgili uzak yakın ilişkisi bulunmamaktadır.Kalite Koordinatörlüklerinde, gerek program gerekse kurumsal akreditasyon süreçleri kapsamında yapılacak işleri yerine getirmek üzere, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile İstatistik gibi bölümlerde kariyer yapmış adayların istihdamı faydalı olacaktır. Ülkemizde debu alanda yetişmiş oldukça başarılı mezunlar bulunmaktadır.
Bu çerçevede, ülkemizde kalite süreçlerinin merkezi kurumu olan Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) üniversitelerden kalite konusunda önemli işler yapmasını bekliyorsa, öncelikle akademik alımlarla ilgili kalite ölçütlerini de belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz!

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