İTO aralık verilerini yayınladı: İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, 2024 Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yaşanan fiyat değişimlerini gösteren yıllık değişim oranları; İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde %55,27, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise %40,64 olarak belirlendi.

Harcama gruplarına göre artışta farklılıklar

2024 Aralık ayında perakende fiyatlarındaki artış, harcama gruplarına göre farklılıklar gösterdi. Konut Harcamaları grubunda %4,55, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda %2,34, Ev Eşyası Harcamaları grubunda %1,13, Giyim Harcamaları grubunda %1,05, Gıda Harcamaları grubunda %0,93, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubunda %0,77, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubunda %0,54 ve Diğer Harcamalar grubunda ise %0,15 artış kaydedildi.

Toptan fiyatlar tarafında ise, 2024 Aralık ayında bir önceki aya göre; Mensucat grubunda %4,26, İnşaat Malzemeleri grubunda %2,87, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda %2,74, Kimyevi Maddeler grubunda %1,35, Gıda Maddeleri grubunda %1,18 ve Madenler grubunda %0,48 artış yaşanırken, İşlenmemiş Maddeler grubunda %3,61 oranında bir azalma görüldü.