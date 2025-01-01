Suç örgütü operasyonu: 19 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, elebaşılığını Alaattin İlyas Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 12'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmederken, firari şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkardı.

"Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 14 eyleme karıştığı iddiasıyla 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 31'i yakalanırken, 2'sinin cezaevinde, 5'inin yurt dışında olduğu belirlenmişti.