Kırklarleli'nde fabrika yangını! Ekipler olay yerinde
Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde bulunan oyuncak fabrikasında yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 13:31, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:41
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki oyuncak fabrikasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.