Kırklarleli'nde fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki oyuncak fabrikasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

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