Açıklanmasına günler kaldı: En düşük emekli maaşı için yeni iddia
3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisine günler kala, AK Parti'de en düşük emekli maaşı hazırlıkları son aşamaya geldi. Kulislerden yansıyan bilgilere göre masada konuşulan rakam 15 bin TL olurken, seyyanen zammın Meclis'ten geçmesi halinde taban alan emeklilerin zam oranı yüzde 20 seviyesinde gerçekleşecek.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 13:39, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:40
Gözler emekli maaşındayken ortaya atılan yeni iddia en düşük emekli maaşını işaret etti.
AK Parti kulislerinden duyulanlara göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre yapılan hesaplamada memurlara yüze 12.26, SSK Bağkur emeklilerine yüzde 16,50 oranında zam yapılması bekleniyor.
Yapılacak düzenlemeyle en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkartılacağı iddia ediliyor.