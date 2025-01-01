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Ford araç sahipleri dikkat! 20 bin hibrit araç geri çağırılacak

Ford Escape ve Lincoln Corsair modellerini kapsayan geri çağırma protokolü, toplamda 20.484 adet hibrit SUV ilgilendiriyor. Araçların yüksek gerilimli pil hücrelerinden bir veya daha fazlasında meydana gelen üretim hatasının dahili kısa devreye ve pil arızasına yol açabileceği ön görülüyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 13:53, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:56
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Ford araç sahipleri dikkat! 20 bin hibrit araç geri çağırılacak

2024 yılında Ford, çeşitli modellerinde önemli geri çağırma kampanyaları başlatmıştı. Özellikle 2022 ve 2023 model Mustang modellerinde yaşanan direksiyon sistemindeki kalibrasyon hatası nedeniyle yaklaşık 30.735 araç geri çağrıldı. Bu sorun, virajlarda sürücünün kontrolü kaybetmesine yol açabileceğinden dolayı kritik bir önem taşıyordu ancak Ford durumu önceden fark ederek müdahale etti ve beklenen sorunla ilgili kayıtlara geçen bir kaza yaşanmadı.

Öte yandan ülkemizde yeni satışa sunulan Ford Bronco'nun 2022-2023 model yıllarına Sport ve 1.5L motorlu 2022 Ford Escape SUV'lar da yakıt enjektörü kaynaklı yangın riski nedeniyle geri çağrılma yaşanmış ve motor bölümünde yakıt sızıntısı ve olası yangın tehlikesi oluşturduğundan ciddi bir güvenlik sorunu olarak değerlendirilmişti.

Son olarak Ford Escape ve Lincoln Corsair modellerini kapsayan geri çağırma protokolünde, toplamda 20.484 adet hibrit SUV modeli yüksek gerilimli pil hücrelerinden bir veya daha fazlasında meydana gelen üretim hatasının dahili kısa devreye ve pil arızasına yol açabileceği ön görülüyor.

Ford'un 2024 yılındaki geri çağırmalarının büyük çoğunluğu içten yanmalı motorlu (ICE) araçlarda gerçekleşirken; elektrikli araçlarda ise benzer ölçekte geri çağırma şuana kadar açıklanmadı. Bu durum, içten yanmalı motorlu araçların daha karmaşık mekanik yapıları nedeniyle arıza ve geri çağırma oranlarının daha yüksek olabileceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Kaynak: Ali Çelik

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