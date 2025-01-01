Akyol: ASELSAN dünyada hızlı büyüyen 10 savunma şirketi arasında

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN'ın 2024 yılı faaliyetleri hakkında bilgi vererek, envantere giren ilk ürünleri paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akyol, "30 ürünümüz için ilk defa ihracat sözleşmesi imzaladık. 7 yeni ülkeye ilk defa ihracat gerçekleştirdik. 29 yeni ürünü ilk defa kullanıcılarımıza teslim ettik. Yerli firmalarımızla birlikte 106 ürünü millileştirdik. Teslimatta ve yeni alınan siparişlerde yurt içinde ve yurt dışında tarihimizin en yüksek rakamlarına ulaştık. Defense News Top 100 listesindeki şirketler arasında dünyada en hızlı büyüyen 10 savunma şirketinden birisi olduk" dedi.

ASELSAN üretimleri ile 2024'e damga vurdu

Üretimler hakkında bilgi veren Akyol, "Çelik Kubbe katmanlı hava savunma konseptimizi milletimize tanıttık, paydaşlarımızla birlikte üretim ve geliştirmelere devam ettik. HİSAR Hava Savunma Sistemleri'nin seri üretim faaliyetleri kapsamında yeni bataryalarının teslimatlarına devam ettik. KORKUT Yakın Hava Savunma Sistemleri'nin seri üretim faaliyetleri kapsamında yeni bataryaları son kullanıcılarımıza sunduk. GÖKDENİZ Hava Savunma Sistemi'nin kullanıldığı ülke sayısını artırdık. GÜRZ Hibrit Yakın Hava Savunma Sistemimizin seri üretim faaliyetlerine yönelik çalışmalara başladık. Türkiye'nin kritik tesislerine İHTAR Dron Önleme Sistemleri'nin kurulumuna devam ettik. Donanmamıza teslim edilen TCG İSTANBUL, TCG DERYA gemilerini, yarı ömür modernizasyonu yapılan TCG ORUÇREİS gemisini, ilk seyrine çıkan TCG AKHİSAR'ı ASELSAN teknolojileriyle donattık. Akıncı, Aksungur, TB2, Anka gibi oyun değiştirici SİHA'larımızı elektro-optik, haberleşme, elektronik harp, güdümlü mühimmat ve seyrüsefer sistemlerimizle donattık. ASELSAN'ın aviyonik sistemiyle uçan GÖKBEY helikopterlerini jandarmamıza teslim edildi. Modernize ettiğimiz M60T tanklarını ve ZMA'ları ordumuz envanterine katmaya devam ettik. TÜRKSAT 6A uydumuz, ASELSAN'ın geliştirdiği Ku-Bant ve X-Bant LOCUS haberleşme görev yükleri ile görevine başladı. Böylece denizin derinliklerinden uzayın derinliklerine tüm platformlara haberleşme çözümü sunabilir hale geldik. Milli sinyalizasyon sistemimiz, Cobalt Cıtylıne'nın kullanıldığı İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe etabı kullanıma açıldı. Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Sistemi Cobalt Onboard'un 99 yeni tren setine daha yaygınlaştırması için çalışmalara başladık. Sınır güvenliği çözümlerimizin kurulumuna devam ederek, 2 bin kilometreyi aşacak şekilde yaygınlaştırdık. Kent güvenliği faaliyetlerimiz kapsamında güvenlik güçlerimize yapay zeka destekli ODAKAN yaka kamerası ve güvenlik kameralarının teslimatına devam ederek, envanterdeki yerli güvenlik kamerası sayımızı 250 binin üzerine çıkardık. Afet ve acil durumlarda kesintisiz haberleşmeyi sağlayan Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerimizin 81 ildeki kurulumlarına devam ettik. Böylece kullanımdaki sayısal telsiz sayımızı 200 binin üzerine çıkardık" ifadelerine yer verdi.

Envantere ilk defa giren ürünler

2024 yılında envantere ilk defa giren ürünleri paylaşan ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "SİPER Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemimizi kahraman ordumuza ilk defa teslim ettik. İlk Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemi ALP 300-G'yi ordumuz envanterine kazandırdık. MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı, donanmamız envanterine giren ilk SİDA oldu. ALBATROS-S Sürü İDA ve ALBATROS Kamikaze İDA, donanmamızın envanterine girdi. Türkiye'nin oyun değiştirici ufuk ötesi sonarı DÜFAS'ı mavi vatana kazandırdık. TCG SAKARYA denizaltımıza entegre ettiğimiz FERSAH ailemize ait 6 farklı SONAR envantere girdi. AREAS 2-NC ve ARES 2-N/NGE Deniz Elektronik Harp Sistemlerinin ilk teslimatlarını yaptık. PUHU 3-LT Elektronik Harp Sistemlerimizi kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Elektronik Harp Podumuz ANTIDOT 3-U'nun ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Sistemimiz ilk defa üs bölgelerinde kullanıma alındı"

Akyol, "TCG PİRİREİS'e entegre ettiğimiz AcroSAT X38-S ile ilk defa bir denizaltıya haberleşme sistemi çözümü sunmuş olduk. ASELFLIR 500 ve ASELFLIR 410 elektro optik sistemlerimizi ilk defa envantere kazandırdık. DRAGONEYE-2 Elektro-Optik Sensör Sistemi'ni ordumuzun kullanımına sunduk. Yeni nesil uzun menzil termal kameramız ODAKAN IP UMA8T5'i ilk kez envantere kazandırdık. Aynı anda 8 hedefe kadar atış yapabilen TOLUN Güdümlü Mühimmatımız kahraman ordumuzun envanterine girdi. Türkiye'nin haberleşme güvenliğinde önemli yer tutacak Milli Monitör Sistemi'ni teslim ettik. AcroSAT Ku120-M Ku Bant Deniz Uydu Haberleşme Terminali ile AcroSAT Ku240-Center Uydu Haberleşme Yer Terminali'ni envantere kazandırdık. Yüksek doğrulukta tanıma yapabilen yeni nesil GEKO Araç Tanıma Sistemi'ni ilk kez kullanıma sunduk. ASELSAN Mobil Dijital Röntgen Cihazı ADR-M100, ilk kez Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kullanılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk milli SCADA sistemi GridMENTOR, petrol boru hatlarımızda kullanıma alındı. MİRSAD AI, Kara Komuta Kontrol Sistemimiz ilk defa üs bölgelerinde kullanıma alındı" ifadelerine yer verdi.

ASELSAN'ın ilkleri

ASELSAN'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği önemli faaliyetleri ve teknolojik gelişmeleri paylaşan Akyol, "TCG İSTANBUL'dan HİSAR-D Hava Savunma Sistemimizin ilk atışını gerçekleştirdik. KORKUT 150/25, BUKALEMUN, KANGAL FPV ve SEDA 100-CUAV gibi dron avcısı sistemleri ve ATOM 25 mühimmatını SAHA İstanbul'da ilk kez görücüye çıkardık. KORKUT 100/35 Yakın Hava Savunma Sistemimizin tekerlekli araç versiyonunu uluslararası arenada sergiledik. Roket ve havanlara karşı tedbir sistemi KORKUT C-RAM'in başarılı atışlarını gerçekleştirdik. EJDERHA (HPEM) sistemimizin dron tehditlerine karşı etkinliğini saha denemelerinde gösterdik. KALKAN 400-G Hava Savunma Radarımız ilk kez HİSAR-O ile gerçekleştirilen uzun menzilli atışlarda görev yaptı. İlk ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi'nin fabrika kabul testlerini tamamladık. MURAD 100-A Burun Radarımızın muharip uçaklarımıza entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak, üretim faaliyetlerine devam ettik. ACAR 100-G Orman İçi Gözetleme Radarı ve STR 200-G Roket/Füze İkaz Radarı'nın geliştirme çalışmalarını tamamladık. FULMAR 200-A SAR Podu Bayraktar TB2 ile ilk uçuşu gerçekleştirildi ve ilk görüntü elde edildi. Ülkemiz için uydudan görüntüleme yeteneğinin aktif sensör vasıtasıyla karşılayacak şekilde yapılmasını sağlayan GÖKTÜRK-3 SAR Uydu Sistemi Geliştirme Projesi'ni imzaladık. T-Link Hava Terminali ve yer terminalinin sistemlere entegrasyonunu başarı ile tamamladık. ARTCOM 9681 V/UHF hava telsizinin TB2 ve AKINCI İHA'lara entegrasyonlarını tamamladık. Kıyı Emniyeti seyrüsefer sistemleri kapsamında kullanılan NAVTEX alıcı/verici sistemleri millileştirme çalışmalarını başarıyla tamamladık. ASELSAN'ın aviyonik teknolojilerinin yer aldığı Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu yaptı" dedi.

"Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının geliştirildi"

TOBB Üniversitesi'nde yürütülen kuantum teknolojileri çalışmaları çerçevesinde Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının geliştirildiğini belirten Akyol, "ASELFLIR 500 kameramızı ve TOLUN güdümlü mühimmatımızı ANKA III'e entegre ettik ve başarılı atışları gerçekleştirdik. Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hedefi başarıyla imha etti. TOLUN mühimmatı Türkiye'de ilk kez aynı anda yapılan dörtlü atışta hedeflerini tam isabetle vurdu. TOLUN mühimmatının oyun değiştirici varyantı olan Kızılötesi Arayıcı Başlıklı TOLUN IIR başarılı bir şekilde AKINCI TİHA'dan atıldı. AKINCI TİHA, GÖZDE Güdüm Kitimiz ile hedefi tam isabetle vurdu. İHA üzerine ilk defa entegre edilen GERGEDAN 4-U Elektronik Harp Sistemi'ni teslim ettik. ANTIDOT 2-U Elektronik Harp Podumuzun Bayraktar TB2'ye entegrasyonunu tamamladık. Türkiye'nin ilk otonom sualtı aracı DERİNGÖZ'ün dalışlı testlerini başarıyla tamamladık ve ilk sözleşmesini imzaladık. Deniz Altı Tespit Sistemi aselBOUY'un başarılı atışları ile birlikte geliştirme çalışmalarını tamamladık. Otonom ZMA'yı TEKNOFEST Adana'da ilk kez tanıttık. ASAF 155 MOFA Akıllı Çok Maksatlı Topçu Mühimmat Tapası geliştirmelerini tamamladık. Mobil sismik sensor aselZone SISMIK-T'nin geliştirme faaliyetlerini tamamladık. Çip tasarım çalışmalarımız kapsamında geliştirdiğimiz ve üretimine başladığımız CANIS, LEOP ve FELIS dedektörlerimizi, arayıcı başlık ve elektro-optik sistemlerimizde kritik alt bileşen olarak kullanmaya başladık. TOBB Üniversitesi'nde yürütülen kuantum teknolojileri çalışmaları kapsamında Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı geliştirildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ekonomim