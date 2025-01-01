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Yeni yılda yeni cezalar: Uçağa lazer tutan yandı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından uygulanan idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde 131 bin 176 lira para cezası uygulanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 14:50, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 15:03
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Yeni yılda yeni cezalar: Uçağa lazer tutan yandı!

"SHGM Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'nin 5. mükerrerinde yayımlandı.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere SHGM tarafından uygulanacak idari para cezaları, yüzde 43,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Artışla sektöre ilişkin eğitim kuruluşları, bakım kuruluşları, üretim kuruluşları, havacılık işletmeleri, balon işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları, yetkili havacılık tıp merkezleri, havacılık işletmesi ve seyrüsefer hizmet sağlayıcıları, terminal işletmesi sıhhi ve gayri sıhhi iş yerleri, şahıslar ve ilgili kuruluşlara verilebilecek cezalar 19 bin 668 lira ile 131 bin 176 lira arasında belirlendi.

Yolcuya uçak içerisinde duman çıkaran cihaz ya da mamul kullanması halinde 19 bin 668 lira idari para cezası uygulanacak.

Bakım yaptırmayan araç sahibine 131 bin 176 lira ceza yazılacak

Bakım şartlarına uygun şekilde bakım yapılmaması ya da yaptırılmaması halinde hava araç sahibine 131 bin 176 lira ceza yazılacak.

Güvenlik kontrol noktalarında uyarılmalarına rağmen taranmaya, elle aranmaya mukavemet gösterilmesi, güvenlik personelinin işini yapmasına engel olunması halinde ise 26 bin 226 lira ceza uygulanacak.

Lazer ve havai fişek gösterilerine 19 bin 668 lira ceza

İzinsiz lazer, havai fişek gösterisi gerçekleştirilmesinde de 19 bin 668 lira idari ceza kesilecek.

Uçuş emniyetini riske edecek şekilde hava araçlarına lazer tutulması, uçak haberleşmesine müdahale edilmesi veya benzer ihlallerde ise 131 bin 176 lira para cezası uygulanacak.

İnsansız hava araçları (İHA) ile izinsiz veya kayıtsız tescil olmadan uçuş gerçekleştirenlere 78 bin 701 lira ceza verilecek.

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