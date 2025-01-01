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Noel Baba kostümlü şüpheli, kavga ettiği kişileri bıçakladı: 1 ölü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yılbaşı gecesi çıkan kavgada Noel Baba kostümlü A.O.G. (17) tarafından bıçaklanan Bakır Şahan Saçaklı (21) yaşamını yitirdi, Nesrullah T. ise ağır yaralandı. Kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 17:18, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 17:20
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Noel Baba kostümlü şüpheli, kavga ettiği kişileri bıçakladı: 1 ölü

Serdivan'da yılbaşı gecesi otomobille tur atan Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grup ile A.O.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ayrılan taraflar gece yarısına doğru bir alışveriş merkezinin yakınındaki kavşakta yeniden karşılaştı. Noel Baba kostümlü A.O.G., burada grubun saldırısına uğradı. A.O.G. de yanında bulunan bıçağı çekip Nesrullah T. ve Bakır Şahan Saçaklı'yı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bakır Şahan Saçaklı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Saçaklı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, Nesrullah T.'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

OLAY KAMERADA

Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Bakır Şahan Saçaklı ve Nesrullah T.'nin içinde bulunduğu grubun, A.O.G.'ye tekme ve yumruklarla saldırdığı, A.O.G.'nin park halindeki otomobilin etrafında tur atarak bir süre kaçmaya çalıştığı, ardından ise kendisini darpedenlere bıçakla karşılık verdiği görüldü. Görüntülerin devamında Saçaklı ve Nesrullah T.'nin yere yığıldığı A.O.G.'nin ise yanında gelen kendisi gibi Noel Baba kostümlü 2 kişiyle birlikte uzaklaştığı anlar yer aldı.

Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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