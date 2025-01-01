14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 2 ölü

Kaza, saat 20.30 sıralarında Korkuteli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Sadrettin K. isimli çocuğun kullandığı traktör yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Sadrettin K. ile 8 yaşındaki kız kardeşi Fatma K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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