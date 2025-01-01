Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti

Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir
Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir
Yollardaki TOGG sayısı 49 bin 676'ya ulaştı
Yollardaki TOGG sayısı 49 bin 676'ya ulaştı
Yurt dışı çıkış harcında 'dijital' ödeme dönemi
Yurt dışı çıkış harcında 'dijital' ödeme dönemi
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Açıklanmasına günler kaldı: En düşük emekli maaşı için yeni iddia
Açıklanmasına günler kaldı: En düşük emekli maaşı için yeni iddia
Yılmaz: Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak
Yılmaz: Filistin'de haklı olan er veya geç kazanacak
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Otomotivde sürpriz ek vergi kararı! Oran yüzde 50'ye çıktı
Otomotivde sürpriz ek vergi kararı! Oran yüzde 50'ye çıktı
Kardeşler arası miras paylaşımında yeni dönem: Tapudaki o şart kalktı
Kardeşler arası miras paylaşımında yeni dönem: Tapudaki o şart kalktı
Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçiyor
Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçiyor
Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor
Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor
Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak
Aralık enflasyonu cuma günü açıklanacak
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Kamu sosyal tesislerinde 2025 ücret tarifesi belirlendi
Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
Doğal gaz abonelik, bağlantı, sayaç ücretine zam geldi
2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor
2025'te kamu çalışanlarını zorlu sözleşme süreci bekliyor
Yeni yılda bizi ne bekliyor? İşte kalem kalem 2025 zamları
Yeni yılda bizi ne bekliyor? İşte kalem kalem 2025 zamları
Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu
Terörsüz Türkiye için umutlar arttı! Yeni süreç bölgede yankı buldu
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Konut kredisi için şubeye gitmek tarih oluyor
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
Yeni ÖTV istisnası ile hangi otomobiller alınabiliyor?
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
Genç Sağlık Sendikasından Bakanlığa '3+1' ziyareti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
IMEI kayıt ücreti, sıfır telefon ücretini geçti
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
Tesla Türkiye'den yeni sistem: Eski araçlar yeniyle değiştirilebilecek
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
16 dokunulmazlık dosyası TBMM'de! Aralarında Özel de var
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ayakkabı boyacısının 7 bin TL için hayatı karardı
Ana sayfaHaberler Magazin

Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti

"Kızım Gibi Kokuyorsun" ve "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerinin yönetmeni Olgun Özdemir, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Ocak 2025 22:41, Son Güncelleme : 01 Ocak 2025 22:43
Yazdır
Senarist ve yönetmen Olgun Özdemir vefat etti

Özdemir'in vefatı, Film Yönetmenleri Derneğinin sosyal medya hesabından şu ifadeyle duyuruldu:

"Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun."

Hayata geçirdiği film projeleriyle ulusal ve uluslararası çok sayıda ödüle layık görülen Özdemir'in cenazesi yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacak.

- Olgun Özdemir kimdir?

İzmir'in Buca ilçesinde 18 Ağustos 1974'te dünyaya gelen Özdemir, sinemaya birçok kısa film, belgesel ve uzun metrajlı filmle önemli katkılarda bulundu.

İlkokulu Almanya'da tamamlayan Özdemir, İzmir Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra 1991'de İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine girdi.

Özdemir, sinemaya olan ilgisi nedeniyle 1994'te Almanya'nın Köln kentinde Medya Akademi Reji Bölümü'ne geçiş yaptı.

Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsünün sinema atölyesi çalışmalarına katılan Özdemir, Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda kısa film ve belgesel projesini hayata geçirdi.

Özdemir, 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerine imza attı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber