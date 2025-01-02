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2 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

2 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 00:01, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 00:02
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2 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Spill Çocuk Evi'nin açılışını yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Manisa/13.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile görüşecek.

(Ankara)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sivrihisar Ulu Camisi'nde Regaip Kandili programına katılacak.

(Eskişehir/19.45)

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