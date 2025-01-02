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Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Lisansın ardından ara vermeden yüksek yaparken okulla ilişiği kesilen öğrencilerin 2 yıl içinde KYK borcunu ödeme zorunluluğu kalktı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 07:21, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:33
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Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik ile ilgili Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin, "Borçlu, öğrenimine ara vermeden lisansüstü eğitim yapması halinde lisansüstü öğrenimini gördüğü öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek zorundadır" fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

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