Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı

2025 yılı para politikası metninde kur korumalı mevduatın (KKM) sonlandırılacağını açıklayan Merkez Bankası KKM ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL cinsinden hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.

TL'deki değer kaybını önlemek için uygulamaya konuldu

KKM, 2021 yılının Aralık ayında döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve Türk Lirası'nın değer kaybını dengelemek amacıyla uygulamaya konuldu.

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp bireylerin ve firmaların dövizden Türk Lirası'na geçişini teşvik etmek amacıyla geliştirildi.

KKM neden kaldırıldı?

Merkez Bankası, KKM'nin mali yükünün artması ve ekonomik dengelere olan etkisi nedeniyle 2025 yılında sistemin sonlandırılacağı açıklamıştı.

KKM nedir?

Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi Aralık 2021'de döviz kurlarındaki ani yükselişi kontrol altına almak için uygulamaya konulmuştu. Bu sistemle TL cinsinden mevduatlara dövize karşı koruma vaadi verilerek liraya dönüş teşvik edilmek istendi.

Eğer kurdaki değişim mevduat faizini aşarsa fark Hazine ya da Merkez Bankası tarafından karşılanıyordu. Başlangıçta KKM ile dövize olan talebin azalması ve TL'nin değer kazanması hedeflenmişti. Ancak sistemin maliyeti, döviz kurlarının yükselmeye devam etmesiyle birlikte Hazine ve Merkez Bankası üzerinde büyük bir yük oluşturdu.

2023 itibarıyla KKM'nin bütçeye maliyeti yüz milyarlarca liraya ulaştı ve bu durum kamu finansmanı üzerinde ciddi baskı yarattı.

14 Mayıs 2023 seçimleri sonrası ekonomi koltuğuna oturan Mehmet Şimşek, KKM'nin riskler barındırdığını ve uzun vadede kaldırmayı planladıklarını açıklamıştı.

Haziranda Merkez Başkanı Fatih Karahan, "KKM kaynaklı zarar 833 milyar lira'' demişti.

KKM ilk devreye girdiğinde toplam büyüklük 459 milyar 230 milyon dolar düzeyindeydi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM büyüklüğü 18 Ağustos'ta 3 trilyon 407 milyar TL ile rekor düzeye çıktı. Ancak yeni ekonominin yönetiminin politikalarıyla düşüş sağlandı ve 13 Aralık itibarıyla KKM büyüklüğü 1 trilyon 169 milyar TL'ye geriledi.