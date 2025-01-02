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Rusya gazı kesti çare TürkAkım

Gazprom, Ukrayna'nın Rusya ile gaz transit anlaşmasını uzatmayı reddetmesi nedeniyle Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurdu. Avrupa'nın elinde tedarik için yalnızca TürkAkım kaldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 07:36, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:38
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Rusya gazı kesti çare TürkAkım

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu resmen duyurdu. Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyat durduğu için tek çare Karadeniz'den geçen TürkAkım olacak. Şirket, Ukrayna ile olan beş yıllık gaz tedarik anlaşmasının dün itibarıyla sona erdiğini ve Ukrayna'nın anlaşmayı yenilemeyi reddettiğini belirtti. Bu durum, Rus gazının Avrupa'ya taşınmasında Ukrayna güzergahını devre dışı bırakıyor. Moldova da 1 Ocak itibarıyla Rus gazına erişimini tamamen kaybetmiş durumda. Gazprom'un yaptığı açıklamaya göre, borçların ödenmemesi nedeniyle Moldova'ya yapılan yıllık yaklaşık 2 milyar metreküplük tedarik durduruldu. Avrupa Birliği içerisinde Slovakya, Ukrayna'dan geçen boru hattına bağımlılığı en yüksek ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

TÜRKAKIM KRİZİ ÖNLEYECEK

Rus gazında Ukrayna güzergahının da sona ermesi, Avrupa'nın enerji güvenliğini zora soktu. Avrupa ABD'den LNG alıyor ama Rus gazına göre çok pahalı ve sevkiyatı da lojistik açıdan daha zorlayıcı. Bu süreçte, Türkiye'nin enerji koridoru olarak önemi bir kez daha vurgulanacak. TürkAkım, Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı için kalan tek aktif boru hattı olarak öne çıkıyor. TürkAkım, özellikle Orta ve Güney Avrupa'ya enerji tedarikinde kritik bir bağlantı haline geldi. Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan gibi ülkeler, TürkAkım üzerinden düzenli gaz alımına devam edebilecek. Bu, söz konusu ülkeler için enerji krizini önleyici bir tampon görevi görecek.

TÜRKİYE'NİN KONUMU GÜÇLENİYOR

TürkAkım, Türkiye'yi enerji alanında enerji geçiş merkezi olarak konumlandırıyor. Ukrayna güzergahının kapanmasıyla Türkiye'nin enerji koridoru rolü pekişecek. Avrupa, Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya çalışsa da, TürkAkım üzerinden gelen gaz hala önemli bir enerji kaynağı olmaya devam edecek. TürkAkım'dan geçen gazın artmasına yönelik anlaşmayla Türkiye'nin enerji gelirleri yükselebilir.

Avrupa ekonomik darboğazda

Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikindeki azalma, enerji fiyatlarında artış ve enflasyona yol açarak Avrupa ekonomisini derinden etkileyebilir. Ucuz Rus gazına bağımlılığın azalması, birçok Avrupa ülkesinde ekonomik yavaşlamaya ve hayat pahalılığının artmasına neden olacak gibi görünüyor. Gazprom'un 2023'te 7 milyar dolarlık zarar etmesi, şirketin 1999'dan bu yana ilk kez yılı zararla kapatmasına yol açtı.

Kaynak: Merve Safa Akıntürk

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