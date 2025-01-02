Sondaj Gemisi Fatih'e yeni görev

Filyos Limanı'ndan yola çıkan gemiyi uğurlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,Fatih Sondaj Gemisi'nin yılın ilk göreviyle ilgili şunları söyledi: "Gemilerimizi, fırsat bulduğumuz anlarda yeni lokasyonlara gönderiyoruz. Fatih Sondaj Gemisi de, Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine çok yakın bir lokasyonda keşif amaçlı, bir çalışmaya başlayacak."

GÜNLÜK ÜRETİM 9 MİLYON METREKÜPE ÇIKARILACAK

Bu hamle, Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sakarya Gaz Sahası'nda 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla günlük üretimin 7 milyon metreküpten 9 milyon metreküpün üzerine çıkarılması hedefleniyor. Bu artış, sahadaki ilk faz üretimin tamamlanmasını sağlayacak. Türkiye'nin envanterindeki ilk sondaj gemisi olan Fatih, sadece mevcut gaz tespit edilen kuyularda sondaj yapmakla kalmayıp, gaz potansiyeli taşıyan yeni lokasyonlarda da keşif çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: Merve Safa Akıntürk