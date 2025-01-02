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Engelli araç alımına yeni kriter geliyor

Yeni yılla birlikte yüzde 40-89 arasında engelli olan vatandaşların araç alımında uygulanan ÖTV indirimi oransal bazda değil belli bir rakamda sabitlenecek. Gelir seviyesi yüksek olanlar ÖTV istisnasından faydalanamayacak. Ayrıca ÖTV desteği, araç alımından sonra engellilere ödenecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 07:41, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:43
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Engelli araç alımına yeni kriter geliyor

Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Malul ve engellilerin araç alımlarında vergi istisnası için yeni kriterler getirilecek. AK Parti yılın ilk yasa teklifini, 10 Ocak öncesinde vermeye hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, 7-8 maddeden oluşacak yeni yasa teklifiyle yüzde 40-89 arasında engelli olan vatandaşların araç alımında ÖTV indiriminde yararlanmada aranan şartlar değiştirilecek.

ÖNCE ÖDE SONRA GERİ AL

Alım gücü yüksek olmayan engellilerin indirimden faydalanabilmesi sağlanacak. Gelir seviyesi yüksek olan engelliler ise ÖTV istisnasına tabi olmayacak. Yine ÖTV indirimi oransal bazda değil rakamsal olacağı için engellilere belli bir miktara kadar destek verilecek. Yasa teklifine göre ÖTV desteği, araç alımından sonra engellilere ödenecek. Engelli ve malullerin araç alımında uygulanan ÖTV istisnasında "önce öde sonra geri al" yöntemi üzerinde duruluyor. AK Parti kaynakları, yapılan çalışmalar ve elde edilen verilerin ÖTV istisnasının istismar edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

GELİRİ DÜŞÜK OLAN YARARLANABİLECEK

Kaynaklar, "Engelli vatandaşlarımıza sağlanan ÖTV muafiyetinde bir istismar var, hak etmeyenler de bu imkandan faydalanıyor. Bu hakkı gerçek ihtiyaç sahibi, gelir seviyesi düşük engelli vatandaşlarımızın kullanması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

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