AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son MYK toplantısında, en önemli hedeflerinin partinin oy oranını yeniden yüzde 50'nin üzerine çıkarmak olduğunu belirterek, bu amaç doğrultusunda çalışılması talimatını verdi. Bu doğrultuda yeni oluşturulan teşkilat yönetimleri iftar ve sahur programlarına katılacak, ev ziyaretleri artırılacak. 7/24 sahada olunacak, bu çalışmalara bakanlar; parti yönetimi ve milletvekilleri de katılacak.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Ocak'ta Samsun, 5 Ocak'ta Trabzon, 10 Ocak'ta Aydın ve Denizli, 11 Ocak'ta Diyarbakır, 12 Ocak'ta ise Şanlıurfa'ya giderek il kongrelerine katılması bekleniyor.

Yeni dönemdeki kadroların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeme getirdiği 'Fabrika ayarlarına dönüş' çerçevesinde çalışacağı, 'adalet duygusunun yeniden tesis edilmesi, vatandaşın gönlüne girecek kapıların zorlanması, kırılan kalpleri, küskünlükleri ve kırgınlıkları onarma' gibi başlıkların ön plana çıkarılacağı belirtiliyor.

Kaynak: Emrah Özcan