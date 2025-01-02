Temerrüt faiz oranı yükseltildi
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Bakanlıktan kuyumculara talimat
Bakanlıktan kuyumculara talimat
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti
Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti
Ekonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?
Ekonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?
Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir
Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir
Yollardaki TOGG sayısı 49 bin 676'ya ulaştı
Yollardaki TOGG sayısı 49 bin 676'ya ulaştı
Yurt dışı çıkış harcında 'dijital' ödeme dönemi
Yurt dışı çıkış harcında 'dijital' ödeme dönemi
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Havacılığın kara yılı! 10 uçak kazasında 282 ölü
Açıklanmasına günler kaldı: En düşük emekli maaşı için yeni iddia
Açıklanmasına günler kaldı: En düşük emekli maaşı için yeni iddia
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
2025 yılı trafik ceza tutarları belli oldu
Otomotivde sürpriz ek vergi kararı! Oran yüzde 50'ye çıktı
Otomotivde sürpriz ek vergi kararı! Oran yüzde 50'ye çıktı
Kardeşler arası miras paylaşımında yeni dönem: Tapudaki o şart kalktı
Kardeşler arası miras paylaşımında yeni dönem: Tapudaki o şart kalktı
Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçiyor
Bitkisel üretimde yeni destekleme modeli hayata geçiyor
Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor
Hava taşımacılığına emisyon etiketi geliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor

TÜİK, cuma günü aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, emekliye seyyanen zam ve refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 07:54, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 07:58
Yazdır
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler, emeklilerin alacağı ocak ayı zammına çevrildi. TÜİK, 3 Ocak'ta aralık ayı ve 2024 yılı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Bu verinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da netleşmiş olacak. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, gazetemize yaptığı açıklamada TÜFE'ye endeksli zamların yeterli olmadığına dikkat çekti. Emekliye seyyanen zam ve refah payı verilmesi gerektiğini söyleyen Ergün "Emekli aylıklarına Temmuz 2024'te yapılan yüzde 24,73 zam, emeklileri koruyan bir artış olmadı. TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştü. Kira artış oranına 'yüzde 60' diyeceksiniz ama emekli zammına 'yüzde 16-17' diyeceksiniz; yok böyle bir hesap. Bu nedenle 5510 sayılı Kanun'un gelir ve aylıkların düzeltilmesi ve yükseltilmesine ilişkin 55'inci maddesi değiştirilmeli. Emekliye, seyyanen zamlar ile birlikte refahtan, yani milli gelirden pay verilmeli. Asgari ücretin altında kalan emekli aylıkları da asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Her bir emekliye, insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmeli" dedi.

"bu yıl ikramiye tutarları arttırılmalı"

Emeklilerin aylıklarının, harcamalarında ödemiş olduğu dolaylı vergiler ile küçüldüğünü ifade eden Ergün "Vergi iadesinin yerine getirilen ve yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları, yetersiz kalıyor. Bu nedenle ek ödeme oranları, tek kalem olarak yüzde 10'a yükseltilmeli" diye konuştu. Emeklilerin ödedikleri katkı paylarının, ödeme güçlerini aştığını da ifade eden Ergün "Çalıştığı dönemlerde yüzde 12 sağlık primi ödeyen emeklilerimiz, sağlık hizmeti aldığında çeşitli adlar altında kesilen katkı paylarından muaf tutulmalı" açıklamasını yaptı. TÜED Başkanı Ergün, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin günün şartlarında yetersiz kaldığını da belirterek, bu yıl ikramiye tutarlarının artırılmasını istedi.

Kaynak: Cevdet Fırat Aydoğmuş

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber