Bakanlıktan kuyumculara talimat

Güvenli yatırım aracı altın, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken kuyumcularda dikkat çeken bir düzenleme devreye girdi.

1 Ocak'tan itibariyle, kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki her işlem için vatandaşların kimliklerini ibraz etmeleri zorunlu hale geldi. Kuyumcular, altın alımlarında belirli bir sınırı aşan müşterilerden kimlik talep edebilecek.

BAKANLIK KUYUMCULARA TALİMAT GÖNDERDİ

Bakanlık, kuyumculara gönderdiği talimatla, aynı kişi tarafından gün içinde yapılan tüm alım ve satım işlemlerinin toplam tutarının 185 bin TL'yi geçmesi durumunda kimlik ibrazının zorunlu olacağını bildirdi. Bu düzenleme, altın alım-satım işlemlerinde şeffaflığın artırılmasını ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesini hedefliyor.