Bakanlıktan kuyumculara talimat
2025 yılına giriş yapmamızla beraber birçok sistemde değişiklikler meydana geldi. Ürün ve hizmetlerin fiyatlarında değişiklik oldu, bazı hizmetlerin kuralları değişti. Kuyumcular da bu değişimlerden etkilenen önemli bir sektör oldu. Artık altın alan da satan da bu kurala uymak zorunda.
Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 08:19, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 08:44
Güvenli yatırım aracı altın, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken kuyumcularda dikkat çeken bir düzenleme devreye girdi.
1 Ocak'tan itibariyle, kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki her işlem için vatandaşların kimliklerini ibraz etmeleri zorunlu hale geldi. Kuyumcular, altın alımlarında belirli bir sınırı aşan müşterilerden kimlik talep edebilecek.
BAKANLIK KUYUMCULARA TALİMAT GÖNDERDİ
Bakanlık, kuyumculara gönderdiği talimatla, aynı kişi tarafından gün içinde yapılan tüm alım ve satım işlemlerinin toplam tutarının 185 bin TL'yi geçmesi durumunda kimlik ibrazının zorunlu olacağını bildirdi. Bu düzenleme, altın alım-satım işlemlerinde şeffaflığın artırılmasını ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesini hedefliyor.