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Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları

Küresel piyasalarda 2025'te gözler bir yandan da petrol fiyatlarında olacak. ABD'de fosil yakıt üretiminde artış beklentisi, Çin'de zayıf talep ihtimali ve jeopolitik risklerdeki ılımlı görünüm, petrol fiyatlarında düşüş beklentisini öne çıkardı. ABD ham petrol fiyatları için 2025'te 60 dolar ihtimali konuşulmaya başlandı. Petrol fiyatlarında bu düşüş senaryosunun gerçekleşmesi halinde, içeride de akaryakıt fiyatlarının gerilemesi gündeme gelebilecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 08:30, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 08:28
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Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları

Akaryakıt fiyatları 2025 yılına yeni tarife ile başladı. Akaryakıttan alınan ÖTV tutarına %6 oranında yeni yıl zammı geldi. Son rakamlara göre İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 44,01 TL, motorinin litre fiyatı 44,74 TL ve LPG'nin fiyatı da 26,82 TL'den satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, kurdaki hareketlerin yanı sıra küresel piyasalarda petrol fiyatlarının seyrinden de etkileniyor. 2025 yılında ise petrolün varil fiyatında düşüşler yaşanabileceği ifade ediliyor.

2025'TE ARZ FAZLASI BEKLENTİSİ

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan son raporda, 2025 yılında küresel petrol arzının günlük 104,80 milyon varil olacağı, buna karşılık küresel talebin günlük 103,90 milyon varil ile sınırlı kalacağını duyurdu. Böylece günlük 900 bin varillik arz fazlası ihtimaline dikkat çekildi.

GÖZLER BİR YANDAN DA OPEC DE

Öte yandan 2025 yılında gözler bir yandan da OPEC'te olacak. OPEC ve OPEC+ olarak bilinen üretici ülkelerin, uzun süredir devam eden üretim kesintilerini ne zaman sonlandıracağı bilinmiyor. Son olarak üretimin, aralık ayı sonunda kademeli olarak artması planlanıyordu. Ancak fiyatlarda yaşanan zayıf seyir ve durgun talep sebebiyle günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintileri Mart 2025 sonuna kadar uzatıldı.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞEBİLİR?

ABD'de enerji piyasası analistleri; Trump yönetimi ile birlikte ülkede fosil yakıt üretiminde artışların yaşanabileceğini, deflasyon riski sebebiyle Çin'in talebinin gerileyebileceğini ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerde son dönemde ılımlı görünümün öne çıktığını belirterek; petrol fiyatlarında düşüş beklentisini dile getiriyor.

PETROL 60 DOLAR OLUR MU?

ABD tipi ham petrol fiyatları için 2025 yılında 60 dolar beklentisi konuşulmaya başlandı. Güncel fiyatlara bakıldığında; Brent petrol 74,95 dolardan ve ABD ham petrolü de 72 dolardan yeni yıla başlıyor.

Raymond James Analisti Pavel Molchanov, jeopolitik risklerde artış yaşanmaması ve OPEC'in üretim kesintilerinin son bulmasıyla, ABD Ham petrol fiyatının 2025'te 60 dolara yönelebileceğini bildirdi.

AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Brent petrolde de benzer bir gerilemenin yaşanması ve içeride de akaryakıt fiyatlarında indirim söz konusu olabilecek.

TEK RİSK, TİCARET SAVAŞLARI

Petrol fiyatlarında kısa vadede tek risk olarak "küresel ticaret savaşları" gösteriliyor. Ancak ABD'de üretimde yaşanabilecek artış beklentisinin, bu riski sübvanse edebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Ömer Faruk Bingöl

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