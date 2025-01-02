Milyonlarca kullanıcısı olan uygulamaya erişim engeli geldi

Engelliweb'in aktardığına göre platformun 'tango.me' olan alan adı, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Kullanıcılarına mesajlaşma, görüntülü arama ve canlı yayın gibi hizmetler sunan sosyal medya platformu 'Tango' erişime kapatıldı.

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