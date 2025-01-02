Rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı!

Reckol mahlaslı Recep Eker Kıbrıs'ta tutuklanarak cezaevine yollandı. Olay dün akşam saatlerinde Kıbrıs Lefke'de yaşandı. Polis ekipleri durdurdukları bir araçta arama yaptı. İddialara göre; otomobilin sürücüsü Lilian Khaled'in üzerinden iki gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde çıktı.