Diyarbakır'da 'milyem' operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da ayarını düşürdükleri altınları piyasaya sürdükleri iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Atölyelerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 3 milyon lira olan altınlara el konuldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 09:11, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:37
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sadece Darphane tarafından üretilebilen çeyrek ile yarım altınların ayarını düşürerek piyasaya süren, kuyumcu ve vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik "milyem" adlı operasyon düzenledi.
PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON LİRA
Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Atölyelerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 3 milyon lira olan altınlara el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.