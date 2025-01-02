Kırıkkale'de 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi

Ekipler, merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde B.Ç'nin (19 ) üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 5 obje ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

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