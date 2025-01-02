Kırıkkale'de 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 5 obje ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 09:35, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:36
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, merkez Bağlarbaşı Mahallesi'nde B.Ç'nin (19 ) üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 80 sikke ve 5 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.