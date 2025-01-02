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Gıda mühendisleri, gıda teknolojisi programına başvuramıyor!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna Gıda Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş adaylar başvuramıyor!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 14:00, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:44
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Gıda mühendisleri, gıda teknolojisi programına başvuramıyor!

31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda; "Biyokimya Bölümü lisans mezunu olmak. Biyokimya anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve lisans mezuniyeti sonrası alanında en az beş yıl deneyimi bulunmak" şartı aranmıştır.
Söz konusu ilan şartında Gıda Mühendislerinin neden olmadığını tartışmak yerine önce ilgili programın akademik kadrosunun lisans ve lisansüstü eğitimlerini sizlerle paylaşalım. Öncelikle açık kaynaktan sizlerin de görebileceği üzere, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programında 3 (üç) öğretim görevlisi bulunmaktadır.

İlgililerin lisans ve lisansüstü eğitim gördükleri alanlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Not: Tablo, Yükseköğretim Akademik Arama-YÖK Akademik platformundaki bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.

Görüldüğü üzere, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programında Gıda Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş öğretim görevlisi bulunmamaktadır.
Üniversite, ilgili programın akademik kadrosu bu durumda iken dördüncü öğretim görevlisini Biyokimya alanından tercih etmek yolunu seçmiştir. Ancak, ilgili programda zaten Biyokimya alanında lisansüstü eğitim görmüş aday bulunmaktadır. Dolayısıyla, ilgili kadro ilanının program ihtiyaçları yerine başka bir amaçla yapıldığı kuşkusuzdur.

Bu durum, tasarruf tedbirleri diye herkes tarafından bağırılan bir dönemde, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesinin neresiyle örtüşür açıkçası bilmiyoruz, bilemiyoruz.

Gıda Mühendisliği alanında yetişmiş başarılı gençlere fırsat vermek yerine öğretim görevlisi kadrolarının hiçbir planlama ve gerçek ihtiyaçlar ele alınmadan ilan edilmesi son derece üzücüdür.

Bu doğrultuda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin yukarıda yaptığımız bilgilendirmeler ışığında ilanı bir kez daha gözden geçirmesi ve Gıda Mühendislerine başvuru şansı vermesi son derece faydalı olacaktır.

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