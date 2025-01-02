İlkokulda büyük panik! Yangın çıktı, öğrenciler tahliye edildi

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin tamamı okul içerisinden tahliye edildi. Yangını duyan veliler de okul önünde çocuklarını bekledi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla büyümeden söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Canik ilçesindeki Toptepe İlkokulu'nda, saat 09.30 sıralarında, iddiaya göre, elektrik panosunun kısa devre yapmasından dolayı yangın çıktı.

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