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Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek

Öğrenciler tercihlerini değiştirdi, Eskişehir evler boşta kaldı. Kiralarda yüzde 30'luk bir düşüş bekleniyor. Konu ile ilgili konuşan Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, "Bu dönem gayrimenkule yatırım yapmak için bir fırsat" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 10:40, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:46
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Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek

Başkan Gazi Çelik, yeni yıl ve kış aylarının gelmesi ile birlikte emlak piyasasında beklenilenin aksine kira fiyatlarında düşüş yaşanacağını belirtti. Piyasada çok fazla kiralık ev biriktiğini ve kışın dairenin maliyetlerinin arttığına değinen Başkan Gazi Çelik, bu sebeplerden dolayı kira fiyatların ileriki günlerde düşeceği konusunda görüş bildirdi. Yeni yılın yatırım için en uygun vakit olduğuna dikkat çeken Çelik, vatandaşların da eğiliminin bu yönde olduğunu belirtti.

"EVLER EV SAHİPLERİNİN ELİNDE KALDI'

Çelik, 2025 yılı için açıklanan asgari ücret rakamının emlak piyasasına yansıyacak etkilerini dile getirdi. Emlak fiyatlarında azalma olacağını öngören ve bu durumun yatırımcılar için bir fırsat olduğunu söyleyen Çelik, şu ifadelere yer verdi: "

Asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Tabii genelde işçileri ve emeklileri ilgilendiren bir konu ama bizim sektörümüzü de dolaylı olarak etkiliyor. Kiralık evler açısından bakacak olursak eğer, biliyorsunuz 'bu sene kiralık evler ev sahiplerinin elinde kaldı' diyebiliriz. Şehrimizde, çevremizde gezdiğimiz her yerde kiralık evlerin bolca olduğunu görüyoruz.

Kışın gelmesiyle birlikte doğalgazların yanmaya başlaması da tabii ev sahiplerine sıkıntı oluşturmaya başladı. Biz bu doğrultuda kiralık ev fiyatlarının biraz daha gevşeyeceğini tahmin ediyoruz, yüzde 25 yüzde 30 civarında bir azalma gibi. Çünkü doğalgaz pahalı biliyorsunuz, bugün evlere 3 bin liradan aşağı gelmediğini görüyoruz. Bunlardan dolayı da ev sahiplerinin fiyatlarda bir indirme yapacağını tahmin ediyoruz. Biz Eskişehir açısından 2024 yılını değerlendirecek olursak, ağır aksak kaldı ve istediğimiz seviyeye ulaşmadı diyebiliriz. Bunun sebebi olarak ilk başta Eskişehir'e çok sayıda Avrupalı geliyor biliyorsunuz, üçüncü kuşaklar da bizim ülkemize neredeyse hiç yatırım yapmıyor. Onların daha ziyade yaşadıkları şehirlere yatırım yaptıklarını görüyoruz."

EV ALMAK İÇİN FIRSAT ZAMANI

Piyasadaki durağanlaşma dönemini yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat olarak değerlendiren Çelik, "

Aynı zamanda ülkemizdeki vatandaşların da sıcak paraya ulaşamadıklarını ve faiz oranlarının yüzde 3'ün altına düşmediğini görüyoruz. Bizim şöyle bir tavsiyemiz olabilir, aslında şu an emlak piyasasının durağan olduğu bir dönem yaşanıyor. Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için şu an tam zamanı. Yatırım yapmak isteyenler bu durgun dönemi fırsata çevirebilirler.

Gayrimenkul uzun vadede her zaman karlı bir yatırımdır, bu kendini ispatlamıştır. Çünkü bir yandan da yeni yapılan inşaatlarda ve üretimlerde fiyatların arttığını görüyoruz. Bugün demir ve çimento dolar bazlı olarak çok hızlı bir şekilde artıyor, o yüzden şu andaki mevcut fiyatlardan yararlanmalarını tavsiye ederim" dedi.

ÖĞRENCİLER ETKİLEDİ, TERCİHLER DEĞİŞTİ!

Öğrencilerin özellikle Eskişehir'deki emlak sektörü için kritik bir noktada olduğunu dile getiren Çelik; yüksek ev maliyetleri yüzünden öğrencilerin artık yurtları tercih ettiğini kaydetti. Çelik, konuşmasının devamında, "

Mesela gerçekten 2 seneden beri ev bulamazdık öğrencilerden dolayı, ama artık öğrenciler de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nu tercih ettiler. Bunun da sebebi tabii 750-800 lira gibi bir ücreti olması.

Bunun içerisinde internet, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olduğu için aileler de bütçelerini buna göre değerlendirdiler. Çünkü bize söyledikleri başka türlü çocuklarını okutamayacakları yönündeydi. Bunun dışında piyasadaki evler boş kaldı diyebiliriz" ifadelerine yer verdi

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