Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 10:47, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:53
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.