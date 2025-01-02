Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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