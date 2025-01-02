2025-MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı başvuruları başladı

Adaylar başvuru süreciyle ilgili ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilir ve başvuru ücretlerini belirtilen banka hesaplarına yatırarak işlemlerini tamamlayabilirler.

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