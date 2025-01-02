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DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüşecek

DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan Bahçeli ile Meclis'te bir araya gelecek. DEM Partililer, Bahçeli'den önce ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 11:16, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:26
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İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ikinci adım geldi. DEM Partililer, saat 13:30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşecek. Hemen ardından saat 15:00'te ise Meclis'te Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecek.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME TURU BAŞLIYOR"

"28 Aralık'ta İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşen Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreya Önder ve Milletvekilimiz Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere, Meclis'te temsil edilen siyasi partilerle görüşme turuna başlıyor. Heyet, İmralı ziyareti sonrasında ilk olarak Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı gelişmeler konusunda bilgilendirdi. Kürt siyasetçi Ahmet Türk'ün de dahil olacağı heyet, bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir.

Buldan, Önder ve Türk'ten oluşan heyet, Meclis'teki siyasi parti ziyaretlerini tamamladıktan sonra STK'lar, sendikalar, emek ve meslek örgütleri dahil olmak üzere çeşitli toplumsal çevreleri de ziyaret edecektir.

İmralı'daki görüşmeler konusunda bilgilendirmenin yapılacağı, görüş ve önerilerin alınacağı ziyaretler tamamladıktan sonra ise heyet kamuoyuna geniş bir açıklama/bilgilendirme yapacaktır."

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