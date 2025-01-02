Denizlerde bir yılda 55 bin düzensiz göçmen yakalandı

Emekli ve memur zammı 2025'te ne kadar olacak? Uzmanı net oran verdi
Emekli ve memur zammı 2025'te ne kadar olacak? Uzmanı net oran verdi
Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması
Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması
Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti
Kürşad Zorlu, İYİ Parti'den istifa etti
Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüşecek
DEM Parti heyeti Bahçeli ile görüşecek
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Bakanlıktan kuyumculara talimat
Bakanlıktan kuyumculara talimat
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti
Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti
Ekonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?
Ekonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?
Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir
Ak Parti'den 'torba yasa' hazırlığı: En düşük emekli aylığı 15 bin TL olabilir
Yollardaki TOGG sayısı 49 bin 676'ya ulaştı
Yollardaki TOGG sayısı 49 bin 676'ya ulaştı
Yurt dışı çıkış harcında 'dijital' ödeme dönemi
Yurt dışı çıkış harcında 'dijital' ödeme dönemi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Denizlerde bir yılda 55 bin düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2024'te gerçekleştirdiği operasyonlarda 55 bin 467 düzensiz göçmeni yakaladı, 484 göçmen kaçakçısını gözaltına aldı. Sahil Güvenlik birimleri, denizlerde hayat kurtarma görevleri kapsamında 1345 arama kurtarma ve tahliye operasyonu düzenledi, bu operasyonlarda 24 bin 223 kişi kurtarıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 11:38, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:39
Yazdır
Denizlerde bir yılda 55 bin düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumluluğundaki tüm denizlerde 2024'te 2 bin 5 düzensiz göç olayı meydana geldi.

Denizlerde düzensiz göçle mücadelesini aralıksız sürdüren sahil güvenlik birimlerinin denizlerde yaptığı çalışmalarda geçen yıl 55 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı.

En çok düzensiz göçün yaşandığı ay, 245 olayla ağustos olurken, bunu eylül ve kasım takip etti. Düzensiz göçmenlerden 45'i denizlerde boğularak hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, 2024'te denizlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda 484 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Hayat kurtaran operasyonlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ani hastalık, kaza veya yaralanma durumlarıyla karşılaşan vatandaşların ve göçmenlerin hayatını kurtarmak amacıyla da görev yapıyor.

Bu kapsamda, 2024'te 1345 arama, kurtarma ve tahliye görevi gerçekleştirildi.

Ekipler, bu süreçte 156 tekneyle denizlerde zor durumda kalan 24 bin 223 kişiyi kurtardı. 187 kişinin cansız bedenlerini denizden alan ekipler, yaralı ya da sağlık durumu bozulan 344 kişinin de tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber