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Hava yolunu tehlikeye düşürecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın uçaklarda daha güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla emniyeti tehlikeye düşüren eğitim ve bakım kuruluşları, havacılık ve balon işletmeleri, havacılık personeli, İHA pilotları ve yolculara cezaları artırdık" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 11:43, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:44
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Hava yolunu tehlikeye düşürecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin tarih boyunca coğrafi ve kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer aldığını söyledi.

Asya ile Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal köprü olan Türkiye'nin Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorunun da tam ortasında bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişilebildiğini bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye'nin, 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayısının 2024 sonu itibarıyla 58'i bulduğunu hatırlatarak, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle hareket ederek, ülkeyi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdüklerini anlattı.

Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının 81'den 175'e yükseldiği bilgisini veren Uraloğlu, "2002'de dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken ağımıza 289 yeni nokta ekleyerek, 132 ülkede 349 noktaya ulaştırdık." diye konuştu.

İç ve dış hatlarda 2002'de yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayısını 2024 yılının 11 ayında 214 milyonun üzerine çıkardıklarını aktaran Uraloğlu, Türk hava sahasında geçen yıl gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısının da aynı dönemde 2 milyon 121 bini geçtiğini kaydetti.

"19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında değişen tutarlarda ceza kesilecek"

Abdulkadir Uraloğlu, havacılık sektörüne yatırımların devam edeceğini belirterek, "Havacılık sektörüne son 22 yılda yaptığımız yatırımlarla hava yolunu 'halkın yolu' haline getirdik. Bu süreçte vatandaşlarımızı, hava yoluyla seyahatlerinde tehlikeye düşürecek hiçbir uygulamaya geçit vermiyoruz. Vatandaşlarımızın uçaklarda daha güvenli seyahat etmesini sağlamak amacıyla emniyeti tehlikeye düşüren eğitim ve bakım kuruluşları, havacılık ve balon işletmeleri, havacılık personeli, İHA pilotları ve yolculara cezaları artırdık. Bu kapsamda artık 19 bin 668 ila 131 bin 176 lira arasında değişen tutarlarda ceza kesilecek." ifadelerini kullandı.

Hava yolunu tehlikeye düşürecek hiçbir uygulamaya ve davranışa izin verilmeyeceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yolcularımızın ve havacılık sektörü personelimizin hayatı bizim için çok önemli. Özellikle izinsiz lazer ve havai fişek kullanımı konusunda hassasiyet göstereceğiz. Bunların uçuş emniyetini riske atmasına izin vermeyeceğiz. Kural tanımayan, elle aramaya izin vermeyen, personelin işini yapmasına engel olan yolcular ile yetersiz yakıtla uçuşa başlayan, uçuş öncesi gerekli kontrolleri yapmayan ve NOTAM'a aykırı operasyon düzenleyen havacılık personeline idari yaptırım uygulanacak."

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