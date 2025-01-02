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Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması

Yunus Emre Enstitüsü, eski başkan Şeref Ateş ve ilgili personelin görevden alındığını ve inceleme sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bakanlık talimatıyla yapılan inceleme sonucunda, eski yönetim mensuplarının haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 12:33, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 13:09
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Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş'le ilgili açıklama yaptı. Enstitüde mali konulara ilişkin bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından 2024'ün Haziran ayında başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığı, Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı kaydedildi. Başkan yardımcılarının da kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Ne olmuştu?

Ankara Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Yunus Emre Enstitüsü eski yönetimi mensubu ve bazı şirket sahiplerinin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.

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