Cenazede soğuk rüzgar: Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı

Ankara'da vefat eden eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nahit Menteşe için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nde tören düzenlendi.

Törene, Menteşe'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

TOKALAŞMADILAR

Tören sırasında dikkat çeken bir diğer olay ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki selamlaşmama anı oldu. Dervişoğlu, Menteşe ailesine taziyelerini ilettikten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u selamladı. O esnada karşı karşıya gelen Bahçeli ve Dervişoğlu'nun selamlaşmaması gözlerden kaçmadı.