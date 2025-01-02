Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Tescil ücretleri zamlandı

Kasım ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO), yıl sonu tüm vergi ve cezalarda uygulamaya sokulurken, otomobil tescil ücretleri de bugün alınan karar ile yüzde 43,93 oranında zamlandı.

İKİNCİ EL OTOMOBİLLERDE 2 BİN 139 LİRA OLACAK

Zamlanan ücret tarifesiyle birlikte sıfır otomobillerin araç tescil ücreti 1.138 TL'den 1.633 liraya yükseldi. Halihazırda 1.489 TL olarak uygulanan 2. el tescil ücreti ise bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 2 bin 139 lira olarak belirlendi.

ARAÇ TESCİL ÜCRETİ NEDİR?

Araç tescil ücreti, otomobil alınırken satıcı ve alıcı taraf arasında imzalanan ticari sözleşmenin noter huzurunda onaylanmasıdır. Satışa engel bir durumun olmadığının anlaşılmasının ardından tarafların sözleşmeyi imzalamasıyla birlikte noter sürecine geçilir. Burada satıcı adına mevcut olan ruhsat iptal edilir ve otomobilin yeni sahibi için tescil belgesi hazırlanır.

Kaynak: Mustafa Balcı