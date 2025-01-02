Ambulansın geçişini engelleyen sürücülere ceza

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak" maddesinden ayrı ayrı olmak üzere toplamda 45 bin 73 lira ceza uygulandı.

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