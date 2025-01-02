DEM Parti-Bahçeli görüşmesine Özgür Özel'den ilk tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı sürecine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, yeni sürecin şeffaflıkla yürütülmesini istedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, sürecin şeffaflıkla yürütülmesi halinde bu sürece dahil olacaklarını ifade etti. Şehit ailelerinin güvencesi olduklarını da ekledi.

Hiçbir siyasi aktörün dışlanmaması gerektiğini vurgulayan Özel, "Yıllardır söylüyoruz. Şeffaf olunmalı diyoruz. Çıkar ilişkilerini acı bir şekilde deneyimledik. Bu sürece ilişkin bizden randevu istendiğinde sordum kimlerle görüşme yapılacağını. Yalnızca MHP üzerinden yürütülen bir süreci de doğru bulmayız. Acaba CHP de muhalefet aktörü olarak başka partileri yok sayacak diye düşünmesin. Bugün de buna uygun bir sürecin yürütüldüğü anlaşılıyor.

Pazartesi gününden sonra randevu taleplerini değerlendireceğiz. Toplumsal mutabakat çok önemli. Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım" ifadelerini kullandı.