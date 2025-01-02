Marketlerde yeni dönem: O ürünler artık raflarda olmayacak
Marketlerde yeni dönem: O ürünler artık raflarda olmayacak
İYİ Parti'de 4 isim daha istifa edecek iddiası
İYİ Parti'de 4 isim daha istifa edecek iddiası
e-Devlet 2024'te rekor kırdı: 4,2 milyar işlem gerçekleştirildi
e-Devlet 2024'te rekor kırdı: 4,2 milyar işlem gerçekleştirildi
İmralı heyetinden Meclis'te temas: Bahçeli ile görüşme bitti
İmralı heyetinden Meclis'te temas: Bahçeli ile görüşme bitti
Avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası
Avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası
Emekli ve memur zammı 2025'te ne kadar olacak? Uzmanı net oran verdi
Emekli ve memur zammı 2025'te ne kadar olacak? Uzmanı net oran verdi
Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması
Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması
Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Bakanlıktan kuyumculara talimat
Bakanlıktan kuyumculara talimat
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti
Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gitti
Ekonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?
Ekonomistler 2025'i değerlendirdi: Altın fiyatları ne yönde ilerler?
Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
Bakan Bayraktar: 2025 keşifler yılı olacak
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
2025'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
Mahkemeden emsal karar: Dolandırıcılık mağdurunun borcu silindi
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un aralık ayı enflasyonu belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Marketlerde yeni dönem: O ürünler artık raflarda olmayacak

31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik değişikliği gereğince 1 Ocak'tan itibaren marketlerde yeni dönem başladı. 1 Ocak'tan itibaren limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu görünümü verilen ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilmesi yasaklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 17:15, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:17
Yazdır
Marketlerde yeni dönem: O ürünler artık raflarda olmayacak

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, limon suyu görünümü veren, limon suyu benzeri ürünlerin yurt içinde piyasaya sürülemeyeceğini belirterek, "Artık orijinal limon suyu ve sosları tüketeceğiz" dedi.

Özdemir, 31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği gereğince 1 Ocak'tan itibaren limon suyu görünümü veren, limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünlerin yurt içinde piyasaya arz edilemeyeceğini, raflarda yer alamayacağını ve satışa sunulamayacağını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin 2024 yılı limon üretiminin 1 milyon 730 bin ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Özdemir, son 5 yıldır Türkiye'nin ürettiği limonun yüzde 30 ila 45'lik bölümünün ihracata gittiğini, iç tüketimin ise yüzde 45-50 bandında değiştiğini kaydetti. İkinci kalite ve ıskarta olarak nitelendirilen ve sofralık niteliği taşımayan limonların sanayide kullanıldığını vurgulayan Ödemir, şöyle devam etti:"1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanan karar, tüketicilere olumlu yansıyacacaktır. Bu karar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kesintisiz ulaşımın sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Artık orijinal limon suyu ve sosları tüketeceğiz. Tüketicilerimiz, kimyasallar ihtiva etmeyen, yanlış algı oluşturan ve sağlık yönüyle riskli ürünler yerine, çiftçilerimizin büyük emek harcadığı ve alın teri döktüğü orijinal limon kullanılarak üretilen ürünleri tüketecekler. Bu karar, ayrıca tüketicilerin yanıltılmasını da önleyerek, taklit ve tağşişin önüne geçilmesi yönüyle de oldukça değerli bir adımdır. Aynı zamanda, ikinci kalite ve ıskarta limonlarımız israf olmayıp, limon üreticilerimizin kazançları da artacaktır. Bu şekilde, üçlü sac ayağının her birini oluşturan hem tüketicilerimiz, hem de limon üreticilerimiz, hem ülke ekonomimiz kazanacaktır" diye konuştu.

"Tüketicilere önemli sorumluluk ve görev düşüyor"

Tarım ve Orman Bakanlığının özellikle son dönemde çalışmalarını yoğunlaştırarak, tüketici sağlığının korunması açısından sıkı denetimler uyguladığını, ağır ve caydırıcı cezai yaptırımlarda bulunduğunu belirten Özdemir, "Bu konuda hem bilinçli davranmak hem de Bakanlığımızın çalışmalarının daha verimli bir zeminde ilerlemesini sağlamak için biz tüketicilere de önemli sorumluluk ve görev düşüyor. Tüketiciler olarak gıda etiketlerinin dikkatli okunması, şikayet, öneri ve ihbarların Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla en iyi gıda denetçileri biz tüketicileriz" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber