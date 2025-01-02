İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Cinayette kullanılan bıçağı odada ele geçiren ekipler, şüphelinin maktul ile aynı iş yerinde çalışan ve odada kalan S.S. (24) olduğunu belirledi.

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