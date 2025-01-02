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Bakan Fidan: Türkiye, Suriye'deki tüm azınlıkların hamisidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de çoğunluk veya azınlık varsa, kim olursa olsun; Nusayriler olur, Aleviler olur, Yezidiler olur, Hristiyanlar olur, kimler olursa olsun, Türkiye, diğerlerinin olduğu gibi bunların da hamisidir, koruyucusudur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 18:48, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 19:24
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Bakan Fidan: Türkiye, Suriye'deki tüm azınlıkların hamisidir

Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin dış politikada belli prensiplere dayalı hareket ettiğini belirten Fidan, bunların başında da özellikle bir konuda kimin yaptığına ve kime yapıldığına değil, olayın ne olduğuna ve nasıl yapıldığına baktıklarını ifade etti.

Fidan, Esed rejiminin zulmü esnasında milyonlarca kişinin yerlerinden edildiğini, bunlar arasında Türklerin de olduğunu ve başka ülkelere gitmek zorunda kaldıklarını kaydederek, Türkiye'nin bu zulüm karşısında kendisine sığınanları kabul etmede tereddüt göstermediğini vurguladı.

Türkiye'nin ülkeye sığınanların dertleriyle dertlendiğine ve Suriyelilerin huzur içinde yaşayacağı bir ortamın oluşması konusundaki gayretlerine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Bu yeni dönemde de kendisini sıkıntıda ve endişede hisseden herhangi bir Suriye'de çoğunluk veya azınlık varsa, kim olursa olsun; Nusayriler olur, Aleviler olur, Yezidiler olur, Hristiyanlar olur, kimler olursa olsun, Türkiye, diğerlerinin olduğu gibi bunların da hamisidir, koruyucusudur. Bunların Suriye'de başına bela gelmemesi için her türlü girişimde bulunuyoruz. Suriye'nin yeni yönetimi de bu konuda fevkalade hassas. İnşallah hiçbir şey olmaz ama olması durumunda Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) bu konuda son derece hassas, prensipleri belli. Kim zulme uğrarsa biz zulme uğrayanın yanında yer alırız. Onunla gerekli dayanışma içerisinde bulunuruz. Dolayısıyla kime olduğuna değil, ne yapıldığına bakıyoruz."

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