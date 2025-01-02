MTV'de taksit yapan bankalar belli oldu
MTV'de taksit yapan bankalar belli oldu
İkinci Cumhurbaşkanı yardımcısı geliyor!
İkinci Cumhurbaşkanı yardımcısı geliyor!
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
2024'te markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
2024'te markette fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıkları tamamlandı
Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıkları tamamlandı
THY'den 'uçaklarda tahtakurusu bulundu' haberlerine açıklama
THY'den 'uçaklarda tahtakurusu bulundu' haberlerine açıklama
Karşılıksız çeklerde iki kattan fazla artış
Karşılıksız çeklerde iki kattan fazla artış
Marketlerde yeni dönem: O ürünler artık raflarda olmayacak
Marketlerde yeni dönem: O ürünler artık raflarda olmayacak
İYİ Parti'de 4 isim daha istifa edecek iddiası
İYİ Parti'de 4 isim daha istifa edecek iddiası
e-Devlet 2024'te rekor kırdı: 4,2 milyar işlem gerçekleştirildi
e-Devlet 2024'te rekor kırdı: 4,2 milyar işlem gerçekleştirildi
İmralı heyetinden Meclis'te temas: Bahçeli ile görüşme bitti
İmralı heyetinden Meclis'te temas: Bahçeli ile görüşme bitti
Avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası
Avukattan mahkeme başkanına Dubai çikolatası içinde rüşvet iddiası
Emekli ve memur zammı 2025'te ne kadar olacak? Uzmanı net oran verdi
Emekli ve memur zammı 2025'te ne kadar olacak? Uzmanı net oran verdi
Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması
Yunus Emre Enstitüsü'nden Şeref Ateş açıklaması
Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
2025'te Resmi Tatiller hangi günlere denk geliyor?
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Kiralar düşüşe geçti! Evler elde kaldı, fiyatlar yüzde 30 inecek
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
Temerrüt faiz oranı yükseltildi
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
15 tatil ne zaman? Sömestr için geri sayım başladı
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Bakanlık denetimlerde yaklaşık 23,7 milyon TL ceza kesti
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Petrolde yeni yılda 60 dolar senaryoları
Bakanlıktan kuyumculara talimat
Bakanlıktan kuyumculara talimat
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
İstanbul'a ilk kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: Beklenti ne yönde?
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
Emekli seyyanen zam ve refah payı istiyor
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
AK Parti vites yükseltiyor! Hedef, oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkarmak
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Rusya gazı kesti çare TürkAkım
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Atalay: Asgari ücretli 10 sene önce yüzde 10'du, şu anda ülkenin yarısı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Merkez Bankası'ndan önemli KKM kararı: Kur korumalı destek kaldırıldı
Ana sayfaHaberler Magazin

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için 4 Ocak'ta cenaze töreni düzenlenecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2025 20:07, Son Güncelleme : 02 Ocak 2025 22:35
Yazdır
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi.

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce ameliyat edildi.

Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

- Sanatçının hayranları üzgün

Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.

Sanatçının hayranlarından Ayşegül Can, çocukluğunun Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçtiğini söyledi.

Tayfur'un vefatının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Can, "Böyle bir sanatçı bir daha yüz yıl boyunca gelmeyecek. Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik. Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Murat Aygın da Tayfur'un çok değerli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Tayfur'un Adanalı olduğunu anımsatan Aygın, kendisinin de Adana'da büyüdüğünü, onun yetiştiği mahalleyi de çok iyi bildiğini belirtti.

Sanatçının şarkılarıyla, filmleriyle büyüdüklerini anlatan Aygın, "Sinemadan çıkardık ağlardık. Sanki aynı evin içinde büyüdük. Ferdi baba, aileden biri gibiydi. Gariban babasıydı." ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki Süleyman Akdoğan da aynı mahallenin çocuklarını olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Akdoğan, sevenlerine başsağlığı diledi.

Abdullah Şimşek de hastanede tedaviye alındığını duyduğunda ziyaret için geldiğini, saatlerce hastanenin önünde beklediğini ancak göremediğini söyledi.

Vefat haberine inanamadığını dile getiren Şimşek, "Çok seviyorduk, kasetleri hala duruyor, sürekli Ferdi Tayfur'un şarkılarını paylaşırım. Şimdi de son görevimizi yapmaya geldik." dedi.

Ferdi Tayfur için 4 Ocak'ta cenaze töreni düzenlenecek

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur'un cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber